Избранный президент США Дональд Трамп может пойти на тайную сделку с киевским режимом, благодаря которой "внезапно Украина станет очень сильной". Такое мнение высказал военный эксперт Николас Драммонд.

Как пишет Express, Драммонд допустил, что Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, поставив при этом условие отказа Украины от попыток вступить в НАТО.

В результате "Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву", утверждает эксперт. При этом он не объяснил, на чем строятся его умозаключения.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина не собирается предпринимать шаги к тому, чтобы заполучить или сделать ядерную бомбу. По словам чиновника, "это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта".

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он отметил, что собственного оружия Украине "недостаточно, чтобы победить и выжить".