"Простите меня, пожалуйста": Нагиев еле шевелился на сцене от разрывающей боли

Дмитрий Нагиев хоть и не так много на виду, как раньше, но продолжает сниматься в кино и играть в театре. Так, в феврале будет 25 лет спектаклю "Кыся", в котором задействован артист. По словам актера, постановка давно живет своей собственной жизнью, без афиш и рекламы, и залы любой вмещаемости продаются на нее целиком.

"Прошлый спектакль был ужасен для меня, я порвал ногу прямо на сцене, есть видео. Не мог шевельнуться от разрывающей боли в ноге. И обратился к зрителям — не в образе кота, а в образе Димы Нагиева: "Простите меня, пожалуйста, я порвал мышцы, буду доигрывать как смогу". И зритель, в общем, принял, понял, а в конце встал и аплодировал, хотя я ползал по сцене, как гусеница, а не метался, как кот", - рассказал Нагиев.

До того, как получить травму, актер снялся в нескольких фильмах, один из которых - "Зять" - недавно презентовали в одном из столичных кинотеатров. Примечательно, что Дмитрий Нагиев записал видеообращение, в зале его не было.

Артист до сих пор один из самых востребованных актеров. При этом Нагиев не скрывает, что в "сегодняшнее интересное время" с некоторыми коллегами работать не будет принципиально, передает "7 Дней".

"Мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать", - отрезал Дмитрий.