Квест зашел слишком далеко: аниматор в Уфе бил электрошокером школьниц

Две 12-летние школьницы пострадали во время прохождения хоррор-квеста "Судная ночь" в Уфе.

Инцидент произошел днем 16 ноября в квест-комнате во время празднования дня рождения. Актер хоррор-квеста бил электрошокером и таскал за волосы участницу, ее подругу ударил об стену головой. Одной из них потребовалась медицинская помощь.

Факт того, что аниматор использовал электрошокер и физическую силу, подтвердили в следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и установлении всех обстоятельств произошедшего.

Летом в Госдуме призвали запретить хоррор-квесты. Их участники нередко получают травмы, а иногда и гибнут.