Первые кадры церемонии прощания со Светланой Светличной

Сегодня, 20 ноября, в 10.40 в столичном Доме кино, в Белом зале, началась церемония прощания с прославленной актрисой, звездой фильмов "Стряпуха" и "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной. Гроб из светлого дерева установили на сцене, рядом поставили на треногу большой портрет артистки, расставили венки и букеты, чуть подальше расположились на стульях родные, друзья и близкие, пришедшие первыми отдать последнюю дань уважения Светличной.

Напомним, что последние пару лет актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем. У нее развились деменция и болезнь Альцгеймера, потом медики обнаружили злокачественную опухоль. Несколько недель назад Светлане Светличной присвоили паллиативный статус.

Актриса считалась одной из самых красивых в отечественном кинематографе. Она всегда тщательно следила за собой, со вкусом подбирая наряды и аксессуары. Даже разменяв восьмой десяток, Светлана Светличная прихорашивалась, снималась на телевидении и принимала участие в различных фотосессиях.