Российский лидер Владимир Путин готов обсуждать прекращение огня с избранным президентом США Дональдом Трампом без территориальных уступок Украине. С таким утверждением выступают анонимные источники.

Как сообщают собеседники Reuters, Россия также не потерпит вступления Украины в Североатлантический альянс или присутствия войск НАТО на украинской территории.

При соблюдении всех указанных условий, уверяют источники, Кремль может согласиться заморозить конфликт с Украиной вдоль линии фронта, причем документ о прекращении огня может выглядеть как проект стамбульских соглашений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предполагаемую инициативу Турции о заморозке боев по текущей линии фронта, подчеркивал, что подобный вариант "априори неприемлем". В Москве уже отмечали, что такой сценарий лишь даст украинским националистам возможность перевооружиться и усилиться.

Постпред России при ООН Василий Небензя также призвал Запад и киевский режим не рассчитывать на заморозку фронта в зоне спецоперации "для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны". Он заверил, что Россия непременно достигнет всех целей своей специальной военной операции.