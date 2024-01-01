Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, в качестве посла представляющий Украину в Лондоне, заявил украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы.

Как пишет The Sun, Залужный посетил некую военную базу на востоке Великобритании, на которой проходят обучение бойцы ВСУ. Политик заявил, что "война с каждым днем становится более жестокой" и "не оставляет практически никаких шансов на выживание".

При этом Валерий Залужный призвал украинских бойцов "учиться не бояться смерти".

Ранее сообщалось, что потери украинской армии с начала спецоперации достигли 906,5 тысячи человек, считая и убитых, и раненых. За полтора месяца до конца 2024 года показатель уже превысил суммарные потери ВСУ за два первых года СВО.

Тот факт, что боевые потери украинской армии катастрофичны, признают и на Украине. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что каждый день "кривляний" украинских политиков стоит жизни 1,5—1,8 тысячи бойцов ВСУ.