Успенская не отпускает дочь от себя и берет даже на гастроли

В начале октября Любовь Успенская выступила с официальным заявлением, что ее единственная наследница Татьяна Плаксина пропала. Королева шансона жаловалась, что дочь могли выкрасть, накачать наркотиками и заставить дать негативное для артистки интервью. Вскоре так и случилось. После того, как буквально через пару дней Татьяна нашлась (она по какой-то причине оказалась в Израиле), на телевидении появилась передача, в которой Плаксина обрушилась на мать с обвинениями. По ее словам, Любовь Успенская чуть ли не силой держала ее дома, заставляла исполнять песни, которые ей не нравились, и принимать некие препараты. А еще Татьяна обвинила мать в том, что та якобы никак не действовала, когда в реабилитационном центре, где проходила лечение от наркозависимости Плаксина, ее изнасиловал медбрат.

Разразился скандал. Общественность бурно обсуждала срыв дочери Любови Успенской. Многие до сих пор ярко помнят, как несколько лет назад на протяжении недель на телевидении муссировались отношения Плаксиной и Успенской. В результате матери и дочери удалось помириться, и наследница даже прошла лечение от наркозависимости.

И вот теперь история повторилась, но на сей раз Успенской удалось быстро вернуть Плаксину в сознание, говорят в близком окружении артистки. И Любовь не намерена "ослаблять вожжи". Как утверждает телеграм-канал Mash, певица вписала в свой райдер дочь и теперь на все гастроли берет Татьяну Плаксину и даже домашнего питомца - маленькую собачку.