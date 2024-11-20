Известный актер раскрыл тайный страх Светланы Светличной

Сегодня, 20 ноября, в Москве прощаются со Светланой Светличной. На церемонии в Центральном доме кинематографистов собрались близкие и коллеги актрисы. Так, одним из первых почтить память артистки приехал коллега Александр Панкратов-Черный. Артист выразил соболезнования и вспомнил милое прозвище кинозвезды.

По словам Панкратова-Черного, он звал почившую артистку Светлячком, сообщает телеграм-канал Dark Voice. Кроме того прославленный актер раскрыл тайный страх актрисы. По его словам, это на публике Светлана всегда старалась держаться бодрячком, неизменно улыбалась и демонстрировала лоск, но только с самым близким показывала свою слабость и страх.

"Ну, что сказать - грустно... Когда не стало Володи, она признавалась, что боится заходить в квартиру", - сообщил "МК" Панктаров-Черный, имея в виду мужа Светличной, актера Владимира Ивашова.

Отметился на церемонии прощания и артист Прохор Шаляпин. Он опроверг слухи о конфликтах с семьей и добавил, что внучка и сын Светличной — отличные люди, которых сегодня он поддерживает по-особенному. Шаляпин вспомнил, как около двух лет дружил и работал с актрисой и даже ходили друг к другу в гости. Резюмируя, он добавил, что последние годы семье артистки пришлось преодолеть много трудностей из-за ее состояния, передает телеграм-канал Mash.

"84 года для женщины, конечно, невысокий возраст. Но и за эти годы спасибо, не всем дано дожить", - заключил Шаляпин.