Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная была яркой и разноплановой актрисой. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, адресованной родным и близким звезды советского кино. Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет.

Как отметил глава государства, воплощенные Светличной на киноэкране образы заслужили высокое профессиональное и искреннее признание. Актриса обогатила отечественный кинематограф замечательными работами.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью Светланы Афанасьевны, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду, 20 ноября, в столичном Доме кино проходит церемония прощания со Светланой Светличной. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

В последние годы жизни Светличная тяжело болела и с паллиативным статусом находилась в больнице. Источники сообщали, что звезда советского экрана никого не узнавала, не могла двигаться и самостоятельно принимать пищу. Однако врач на условиях анонимности рассказал, что пожилая пациентка не испытывала мучений, вопреки слухам, она "просто постепенно угасала", при этом получая в лечебном учреждении необходимый уход.