Пентагон не нашел признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Американские власти не усматривают никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделали в Министерстве обороны США.

Комментарий Пентагона последовал за решением президента России Владимира Путина утвердить обновленную ядерную доктрину. Решение внести в нее корректировки Москва объяснила сложной геополитической ситуацией.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх после этого заверила, что "мы не находимся в состоянии войны с Россией", однако обвинила российскую сторону в эскалации ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Между тем военный эксперт Николас Драммонд допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, поставив при этом условие отказа Украины от попыток вступить в НАТО. При этом он не объяснил, на чем строятся его умозаключения.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что уходящий президент США Джо Байден "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир". В связи с этим бизнесмен предупредил о рисках использования Байденом "красной кнопки".