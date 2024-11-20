Путин провел международный телефонный разговор

В среду, 20 ноября, у президента России Владимира Путина состоялся международный телефонный разговор.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Детали разговора будут приведены позже.

В Кремле подчеркнули, что Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Президент <…> готов к контактам и к переговорам. Какой-то вариант заморозки, заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", - отметил Песков (цитата по РИА Новости).

15 ноября Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. В Берлине указали на необходимость завершить украинский конфликт.