Российские войска освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Ильинка находится недалеко от города Курахово, который является одним из крупнейших опорных пунктов ВСУ в регионе.

Также бойцы "Центра" за сутки отразили 12 контратак противника, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Новоселидовку в ДНР и продвинулись к северу от Кураховского водохранилища.