Президент России Владимир Путин много часов в день посвящает теме проведения специальной военной операции — он своевременно был осведомлен об ударе украинских националистов по Брянской области ракетами ATACMS производства США. Об этом в среду, 20 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, в контексте СВО президент "получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее", поскольку это "неотъемлемая составная часть рабочего графика".

В том, что касается других мероприятий, "они все идут по плану" и после применения ВСУ американских ракет, цитируют Пескова "Ведомости".

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркивал, что стремление отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останется безнаказанным.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Владимир Путин без колебаний ответит на украинские удары вглубь России. Сербский политик также заявил, что гордится неизменностью позиции Белграда по украинскому конфликту.