Песков: Кандидатура нового посла России в США уже определена

Кандидатура нового посла России в США уже определена, его назначение может состояться в обозримой перспективе. Такое заявление сделал в среду, 20 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, "сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, подготовке указа и так далее".

Фамилию нового посла Песков называть не стал. Он пообещал, что все станет известно позднее, а назначить дипломата на пост в Вашингтоне могут "и до конца года, а может, и до инаугурации" избранного президента США Дональда Трампа, сообщает "Интерфакс".

Прежний посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою служебную командировку и исполнение обязанностей диппредставителя в Соединенных Штатах — он вернулся на родину. Дмитрий Песков в этом контексте заявил, что слухи о понижении уровня дипломатических отношений с США не соответствуют действительности.

Тем временем источники утверждают, будто российский лидер Владимир Путин готов обсуждать прекращение огня с избранным президентом США Дональдом Трампом без территориальных уступок Украине. Также Москва настаивает на отказе Украины от попыток вступить в НАТО.