На Прилучного напали после того, как он так и не отдал сына Муцениеце

Противостояние между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжается. Несмотря на то, что несколько недель назад суд постановил, чтобы актер вернул сына Тимофея артистке, Павел этого так и не сделал. Об этом стало известно благодаря самому Прилучному. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист выложил видео, на котором запечатлен наследник, сидящий в машине с отцом. Кроме того, родственники сходили в салон красоты, где Тимофею сделали модную стрижку.

Интернет-пользователи немедленно сделали вывод, что Павел так и не вернул сына бывшей жене. Сама Агата Муцениеце ранее утверждала, что не видела наследника с августа. Потом якобы тот и вовсе отписался от матери во всех социальных сетях. Напомним, что, по некоторым данным, конфликт бывших супругов усилился после того, как актрисе удалось отсудить у бывшего мужа повышенные алименты на сына Тимофея и дочь Мию. Тогда в ответ актер и подал иск об определении места жительства детей.

В Сети многие комментаторы напали на Прилучного с критикой, мол, актер мог бы хотя бы на время привезти сына к матери. Другие набросились на актера, обвинив его в подлости, дескать, артист специально демонстрирует семейную идиллию, чтобы позлить бывшую жену. Досталось, как обычно, и новой супруге Прилучного, актрисе Зепюр Брутян. Многие интернет-пользователи не понимают, как Зепюр, такая же мать, что и Агата, не может посодействовать в улаживании конфликта.