Собянин осмотрел ход реконструкции терапевтического корпуса Филатовской больницы

Терапевтический корпус городской клинической больницы №15 был построен в 1985 году. Возраст более чем почтенный. Сейчас в Москве - совершенно иные стандарты здравоохранения. От условий пребывания пациентов и работы врачей до отделки помещений и оснащения оборудованием. На территории больницы теперь есть вертолетная площадка, ведь на базе клиники размещен один из столичных флагманских центров экстренной помощи. А проходить последующую реабилитацию пациенты как раз будут в новом терапевтическом корпусе.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции.

"Все оставшиеся три корпуса сейчас в ремонте. Основные корпуса, которые требуют реконструкции, будут завершены в 2025–2026 году", - отметил глава города.

Реконструкция терапевтического корпуса началась в 2023 году. В результате шестиэтажное здание будет полностью модернизировано и оформлено в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи.

"Здесь прежде всего должен быть комфорт для больных. То есть палаты на три человека. Каждая со своим санузлом, со своей душевой. Здесь предусмотрена зона комфортного ожидания. Здесь дополнительно в палатах мы монтируем телевидение, чтобы больным было комфортно лежать. И плюс требования медицинских работников, которые они нам дают. Это прежде всего для того, чтобы они использовали современное оборудование", - рассказал Дмитрий Дементьев, заместитель директора дирекции развития объектов здравоохранения Москвы.

В корпусе разместятся ключевые отделения больницы, в том числе - реанимации и интенсивной терапии. С другими корпусами здание соединит подземный переход - это улучшит условия и скорость перевода пациентов из отделения в отделение.

"Это корпус будет более 250-коечный. Два неврологических отделения, отделение для реабилитации больных, перенесших инсульт, отделение для реабилитации кардиохирургических пациентов. Потому что в больнице представлена кардио-хирургическая служба на очень хорошем уровне. Мы ежедневно выполняем по три-четыре оперативных вмешательства на сердце", - отметил Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О.М.Филатова.

Реконструкция терапевтического корпуса - лишь часть программы комплексной модернизации больницы. В сентябре начались работы в роддоме, где создадут Центр женского здоровья. Кроме того, в планах - реконструкция консультативно-диагностического центра и помещений бывшего приемного отделения, а также - комплексное благоустройство территории.