В Москве простились со Светланой Светличной

В доме кино - родные и друзья Светланы Светличной. Прощались не просто с актрисой, а с женщиной с большой буквы.

"Она была удивительная актриса, потому что красота - это тоже талант. Ее очень любила камера. Вы посмотрите, какие дивные портреты мы видим", - отметил Борис Токарев, заслуженный артист РСФСР.

При взгляде на Светлану Светличную у мужчин учащенно бились сердца. Она умела заворожить не только с экрана телевизоров своей ролью роковой блондинки Анны Сергеевны из "Бриллиантовой руки". В жизни она была такой же экстравагантной, стильной и обворожительной. Такой, которая сводит мужчин с ума.

"Стоило ей появиться, и все немножечко так выпрямляли плечи, выбирали ракурс повыгоднее, чтобы она заметила его", - рассказал Валерий Баринов, народный артист России.

Несмотря на свой роковой образ, в жизни она была скромным человеком. Она любила друзей и шумные компании. И как бы ни было грустно и тяжело, особенно после смерти мужа Владимира Ивашова и младшего сына, на людях всегда была с улыбкой.

И хотя главные роли часто обходили ее стороной, все образы эпизодических героев, которые она создавала в кино, попадали точно в цель. Это и Габи из "Семнадцати мгновений весны", и Надя из "Место встречи изменить нельзя".

Похоронят Светлану Светличную на Троекуровском кладбище на актерской аллее. В последний путь она ушла красивой. В ее любимом маленьком черном платье.