Витражи возвращаются на законные места в 6-й павильон ВДНХ

Редкие и по-настоящему бесценные кадры обнаружили реставраторы в Красногорском архиве. На хронике – 50-е годы прошлого века и Шестой павильон ВДНХ, он же – Литовская ССР, в своем первоначальном виде с цветными витражами на окнах.

В 60-х, когда павильон переоборудовали под "Химию", витражи зачем-то демонтировали, и они пропали бесследно. Только сейчас художники узнали, как были украшены окна. Подобрали цвета и приступили к делу.

Работа начинается за двумя столами. На первом художники выполняют эскиз в натуральную величину. На втором наносят рисунок на стекло.

Сначала изготавливают картоны – шаблоны витражей, по которым потом нарезают стекла. В мастерской рисуют, режут, обтачивают и даже паяют. То есть облуживают. Еще все элементы обжигают вот в печах – по 6 часов при 630 градусах. И так по 8-10 раз. Но все-таки самая тонкая работа – художественная. Три витражные картины представляют собой своеобразный героический триптих: слева герой Курской битвы генерал Иван Черняховский, справа революционер Винцас Мицкявичюс-Капсукас, а в центре – участница партизанского движения Марите Мельникайте.

Это соцреализм, портретное сходство здесь не явное. Черты лица реального человека превращаются в монументальную статую, потому что это уже символ народа и его истории. Неслучайно выбрана и цветовая гамма: синие, серые, зеленые тона, в которые выкрашены небо и земля – это море и леса. И тревожный серо-коричневый оттенок центральной части – война.

Кроме эскизов подлинных изображений, художники используют и другие материалы, чтобы все детали были исторически достоверными.

Витражи украсят уже отреставрированный павильон. В прошлом году, кстати, ему вернули утраченную скульптурную композицию "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР". Восстановили и два барельефа, изображающие картины сельской жизни. После реставрации здесь расположится экспозиция Абхазии.