Панда Катюша обрадовалась снегу

Снег нарушил привычный ритм жизни панд в Московском зоопарке.

Катюша, по всей видимости, должна была отрабатывать очередные навыки под руководством мамы. Но, увидев снежинки, тут же вылезла из ограждения и устремилась навстречу чуду. Попыталась даже подняться по лестнице, чтобы поймать невесомые хлопья, однако быстро поняла бесперспективность затеи. Перевернулась на бревне и уже через секунду шлепала по белому ковру.

Диндин неоднократно пыталась призвать дочь к порядку, но зимняя энергия настолько переполнила юную панду, что та всякий раз вырывалась из лап родительницы.