В Киеве из-за угрозы воздушной атаки закрываются посольства

В Киеве из-за угрозы авиаударов закрылись посольства четырех стран – США, Испании, Италии и Греции.

Ранее американское посольство заявило об угрозе "масштабного ракетного удара", который может произойти в среду, 20 ноября.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября <…> В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте", - говорится в сообщении дипмиссии.

В Кремле отказались комментировать эту информацию, так как она касается хода специальной военной операции.

"Это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.