Кошмар наяву: что творится на хоррор-квестах

Облаченный в балахон мужчина грубо хватает подростков. В руке у него - предмет, похожий на электрошокер. И это не просто имитация угрозы. Во время хоррор-квеста "Судный день" в Уфе две 12-летние школьницы получили травмы. Одной из них после того, как аниматор ударил девочку головой о стену, потребовалась госпитализация.

Организаторы всячески открещиваются от применения спецсредств во время игры. Показывают атрибутику. Опасных колюще-режущих предметов полно: пила, электродрель, отвертки. Но уверяют: участников квеста максимум хватали за руки, чтобы нагнать страха. Никаких жалоб не было. О помощи никто из детей не просил. Родители с претензиями не обращались.

О том, что что-то пошло не так, аниматоры якобы узнали от сотрудников полиции. Дети не сразу признались родителям, что их таскали за волосы, пугали электрошокером и били о стену. Боялись.

"Она рассказывает, что ее схватили за шею и ударили головой о стену. У нее ушибы. Болит нос, болит голова. Моя дочь плакала", - сообщила мать пострадавшей.

По заявлению родителей полиция проводит проверку. По данным СМИ, 19-летний актер квеста признал использование электрошокера. Если жалобы подтвердятся, организаторов привлекут к уголовной ответственности.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности к жизни и здоровью потребителей. Предварительно установлено, что актер, который был задействован в игре, использовал электрошокер и физическую силу", - сообщили в СК.

А это уже квест в Саратове. На видеозаписи девушку что есть силы неоднократно бьют о спинку кресла. Другую в этот момент крутят, рискуя уронить в любой момент. А здесь уже швыряют на пол и молотят как боксерскую грушу мальчиков. Одного, другого. Набрасываются на полураздетую девушку. Для 16-летней школьницы жестокие игры обернулись травмами. Возбуждено уголовное дело.

Чем могут закончиться такие щекотания нервов и заигрывания со смертью, хорошо знают в Дагестана. Там аниматор не рассчитал количество бензина и устроил пожар. Две девушки погибли. Для их близких хоррор-квест навсегда останется кошмаром наяву.