Проститься со Светланой Светличной пришли фрики и "сбитые летчики"

Светлану Светличную проводили в последний путь под громкие аплодисменты. Сегодня, 20 ноября, в Доме кино прошла церемония прощания с актрисой. Отдать дань уважения звезде фильмов "Стряпуха" и "Бриллиантовая рука" пришли родственники, коллеги, друзья: Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Иван Николаев, Алена Кравец. Последняя, как утверждает "МК", заставила всех присутствующих покраснеть после того, как сказала, что ее сравнивали со Светличной.

"Про ярких и красивых женщин всегда много сплетен", - заявила со сцены Кравец.

В Сети, куда в режиме реального времени попадают фотографии и видео с траурного мероприятия, комментаторы сделали вывод, что проститься со Светличной пришли фрики и "сбитые летчики". А кое-кто из интернет-пользователей и вовсе заявил, что представителей прессы было больше, чем гостей. Впрочем, тот же Прохор Шаляпин, который сменил имидж, перестав сниматься в скандальных телешоу, отличился, очень трогательно и искренне высказавшись о покойной артистке:

"Так устроено, что все мы приходим и уходим из этого мира, к большому сожалению. Единственное, что меня тревожит, - что Светлана Афанасьевна тяжело уходила. Болеть, лежать без памяти - это самое страшное, чего мы боимся. Светлану Афанасьевну очень жаль, 84 года для женщины - небольшой возраст. Еще хочу выразить слова поддержки внучке и сыну. Несмотря на всякие разговоры, это хорошие, нормальные люди".