Times узнала о снятии возражений США по ударам Storm Shadow вглубь России

Соединенные Штаты сняли возражения против применения британских ракет Storm Shadow украинской армией для ударов вглубь России. Об этом в среду, 20 ноября, рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Times, британский премьер-министр Кир Стармер "начал отбрасывать осторожность" по поводу использования Storm Shadow для ударов вглубь России, хотя прежде он не демонстрировал стремления дать соответствующее разрешение.

При этом Лондону в любом случае требовалось разрешение Вашингтона, поскольку в системе наведения Storm Shadow используются американские технологии — таковы условия экспортной лицензии США.

Между тем в Кремле рассказали, что после ударов ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области президент России Владимир Путин продолжил посвящать ежедневно много часов проведению спецоперации, мероприятия в этой связи "все идут по плану".

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что решение Вашингтона разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России можно квалифицировать как нападение стран НАТО на наше государство. Это дает российским войскам право на ответ — в том числе оружием массового поражения.