В Белоруссии рассказали о готовящемся военном вторжении в страну

Белорусские журналисты обещают обнародовать результаты расследования, согласно которому на протяжении нескольких лет за рубежом готовили план вооруженного вторжения в Белоруссию.

Как сообщает телеканал ОНТ, "уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы". В подтверждение этого журналисты обещают представить интервью с боевиками и наемниками, а также рассказать, "кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве".

Фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь" должен выйти в эфир телеканала вечером среды, 20 ноября. В нем обещают показать, "как это могло быть".

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия в отношении Белоруссии как части Союзного государства будет рассматриваться Россией как агрессия в отношении нее самой.

Готовность защищать Белоруссию от внешних угроз подтвердил и министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что с учетом этого велась подготовка договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности.