Володин поднял вопрос целесообразности ОГЭ

Госдума обсудит проблему высокой учебной нагрузки на школьников и вопрос целесообразности Основного государственного экзамена (ОГЭ).

С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Депутаты предложили обсудить необходимость сдачи ОГЭ, если школьник после девятого класса поступает в колледж, техникум и училище.

"Ребенка надо нам беречь <…> Приходят изможденные домой, а это сказывается на его состоянии. Надо здесь, чтобы был разумный подход, потому что начинаем вводить и одно, и второе, и третье", - сказал Володин.