Вооруженные силы (ВС) России завершили уничтожение украинской группировки, блокированной в районе Ольговской рощи в Курской области

Зачистка остатков противника завершена, сообщили в Минобороны России. После ликвидации группировки ВСУ в Ольговском лесу российская армия сможет наладить нормальное снабжение по трассе Коренево - Зеленый Шлях.

Кроме того, за минувшие сутки ВС России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области. Поражена живая сила и техника противника в 29 районах.

За сутки украинская армия потеряла на курском направлении более 400 военных и 33 единицы техники. 11 всушников сдались в плен.