Певица Лика Стар: "Я не смогла отсидеться в Италии, я вернулась"

Лика Стар прославилась много лет назад, но буквально на пике карьеры ушла в тень. Певица счастливо вышла замуж, родила троих детей. С супругом-итальянцем, двумя сыновьями и дочкой артистка жила на острове Сардиния. Но недавно Лика Стар совершенно неожиданно вернулась в Россию. Певица утверждает, что после начала СВО приняла решение быть на родине со своими соотечественниками.

"Я задала себе самый главный вопрос: "Лика, если ты останешься на острове, как ты сможешь потом сама себе объяснить, почему ты не полетела в Россию? Почему осталась там и не поддержала свою Родину в столь сложный период?" И я не смогла отсидеться в Италии, я вернулась", - объявила артистка.

Оказавшись в России, Лике Стар некуда было идти, поэтому она остановилась на некоторое время у подруги. По словам певицы, у нее она провела полтора года, живя буквально в гостиной на диване, передает http://lady.mail.ru. Однако артистка ни о чем не жалеет. При этом исполнительница не скрывает, что вернуться на сцену было нелегким делом, потому что она искренне не знала, что может предложить аудитории спустя два десятка лет отсутствия. К тому же Лика Стар и сама изменилась - ей уже 52 года и старые песни уже не подходят.

Поворотным моментом стало участие Лики Стар в шоу "Суперстар", где она себя хорошо показала. Сейчас артистка занята записью новых песен. Она не боится экспериментировать.

"Я продолжаю свой творческий путь, с невероятными сложностями, но при этом веря в свою звезду. Дарить моим слушателям добро и любовь — самое главное, что я могу сегодня", - заключила Лика Стар.