Госдума одобрила запрет иноагентам пользоваться авторскими отчислениями

Государственная дума России в среду, 20 ноября, приняла поправки в законодательство о том, что иностранные агенты смогут распоряжаться средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов только после снятия с них соответствующего статуса.

Данным законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности иноагентов зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для обладателей такого статуса.

Доступ к счету и средствам можно получить лишь после снятия статуса иностранного агента, причем поправки допускают перечисление денег со спецсчетов в российский бюджет, если суд примет соответствующее решение, сообщает "Интерфакс".

В России уже не раз поднимали вопрос заработков лиц, признанных иностранными агентами. Многих возмущает, что они делают деньги на людях и стране, которых очерняют. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "те, кто разрушает Россию", не должны обогащаться за счет нашей страны.

Вместе с тем глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сообщения о планах властей запретить в России музыку и песни иноагентов не соответствуют действительности. Однако музыкальные сервисы обязаны маркировать таких музыкантов, чтобы россияне сами решили, хотят ли они поощрять их своим рублем.