Путин оценил нацпроекты по технологическому лидерству

Национальные проекты по технологическому лидерству России должны быть реализованы. Об этом в среду, 20 ноября, заявил глава государства Владимир Путин.

Президент встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым — он доложил президенту о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства.

Владимир Путин отметил, что "такие проекты зримые, большие". Он выразил надежду на то, что "нам удастся всем вместе их реализовать", поскольку "тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений. Речь об этом зашла во время спуска на воду атомного ледокола "Чукотка". Глава государства отметил, что в этой сфере у России амбициозные цели.

Глава кабмина Михаил Мишустин провел совещание, посвященное мерам обеспечения технологического лидерства России. Правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции, помогает бизнесу осваивать современные технологии. Основным инструментом такой работы стало стимулирование банковского кредитования проектов технологического суверенитета.