В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников

Второе за сутки массовое отравление школьников произошло в Красноярском крае.

За помощью к медикам обратились 19 детей и двое взрослых из школы №15 в Канске. 10 детей госпитализированы в стационар. У отравившихся выявлена острая кишечная инфекция, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Образцы пищи из школьной столовой отправили на лабораторные исследования. В образовательном учреждении проводится прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее массовое отравление произошло в школе №76 в Красноярске. После обеда в школьной столовой детям стало плохо. 23 человека обратились за помощью к медикам, двое госпитализированы. У пострадавших диагностировали ротавирусную инфекцию.

По факту отравления в Красноярске тоже возбуждено уголовное дело. Школу перевели на дистанционное обучение.