Призыв французского лидера Эмманюэля Макрона к коллективной деэскалации, адресованный российским властям, продиктован политическим кризисом во Франции. Такое мнение высказал в среду, 20 ноября, заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов.

Как отметил сенатор в комментарии "Ленте.ру", Россия соблюдает Устав ООН, в то время как "Франция, которая находится очень далеко от зоны конфликта, поставляет оружие одной из противоборствующих сторон, тем самым поощряя агрессию".

Климов также указал на то, что "у Макрона есть привычка с утра говорить одно, вечером — другое, а ночью — третье", причем политик делает это "на фоне раздрая в их стране, у них глубокий внутриполитический кризис".

Призыву президента Франции предшествовало его же заявление о том, что в эскалации конфликта на Украине виновата только Россия, а Соединенные Штаты, разрешившие украинским националистам бить вглубь российской территории, якобы всего лишь отреагировали на действия Москвы.

Вместе с тем дать Украине аналогичное разрешение относительно французских ракет SCALP Париж боится. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что власти республики не меняли свою позицию по данному вопросу.