Для разрешения конфликта на Украине необходима поддержка новой администрации Соединенных Штатов. Такое заявление сделал в среду, 20 ноября, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По утверждению политика, "это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира".

Вместе с тем Шалленберг настаивает на том, что принимать решение, когда, как и где начинать переговоры, должен украинский народ, ведь "не может быть переговоров о будущем Украины без участия самой Украины".

Целью украинского урегулирования дипломат назвал всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, сообщает РИА Новости.

Пока австрийский министр рассуждает о мире, издание The Times пишет, что Лондон получил наконец разрешение Соединенных Штатов санкционировать удары ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по российской территории. Официально эта информация пока не подтверждена.

Украинские националисты уже воспользовались аналогичным решением Вашингтона в отношении американских ракет ATACMS и ударили ими по Брянской области. Однако системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС России ликвидировали несколько ракет и сбили еще одну, ее обломки упали на землю, но обошлось без жертв и повреждений.