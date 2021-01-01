Лолиту Милявскую могут принудительно доставить в суд по делу Талькова

Сегодня, 20 ноября, в Санкт-Петербурге у здания Петроградского районного суда собралось немало представителей прессы в надежде увидеть отечественных знаменитостей Лолиту Милявскую и Богдана Титомира. Артисты должны были выступить в рамках очередного заседания по делу об убийстве Игоря Талькова.

Следствие пытается доказать виновность концертного директора артиста Валерия Шляфмана, который скрывается в Израиле уже много лет и не признает, что это именно он совершил роковой выстрел. Неделю назад в суде выступала Наташа Королева. Однако ни Лолита Милявская, ни Богдан Титомир на заседание не явились.

"Им вручали повестку лично, они расписывались. Но оба не явились на суд. Само заседание отложили на 4 декабря. Допрос свидетелей продолжится. А Лолиту и Титомира, вероятно, могут доставить в суд принудительно, либо им грозят штрафы за неявку", - сообщили журналисты "КП".

Напомним, расследование убийства Игоря Талькова возобновилось в 2021 году после обращения вдовы артиста Татьяны Тальковой к главе Следственного комета России Александру Бастрыкину. Новый опрос 150 свидетелей, генетические тесты с современным оборудованием помогли установить причастность к преступлению концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. На его рубашке, надетой в тот день, сохранились следы крови. Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал и объявил Шляфмана в международный розыск.