В городах Липецкой области появятся уличные укрытия

Для Липецка и городов области закупят мобильные укрытия. Их будут устанавливать по маршрутам следования общественного транспорта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Укрытия помогут обеспечить безопасность на фоне заявлений, что Запад разрешит Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России", - заявил он в ходе прямой линии (цитата по РИА Новости).

Летом аналогичные уличные укрытия для защиты от украинских обстрелов установили в Белгородской области.

Накануне МЧС рассказало о массовом производстве укрытий, где можно переждать даже ядерный удар.