Родня нарушила последнюю волю Светланы Светличной

Сегодня, 20 ноября, в Москве прошла церемония прощания с прославленной актрисой Светланой Светличной. В последний путь звезду фильмов "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и "Семнадцать мгновений весны" проводили близкие, коллеги, друзья. Мероприятие прошло в Доме кино, в Белом зале. Почтили память актрисы Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, Прохор Шаляпин, Алена Кравец и другие.

Изначально предполагалось, что последний приют Светлана Светличная обретет на Ваганьковском кладбище, где покоятся ее муж, актер Владимир Ивашов, и младший сын Олег. Якобы этого хотела сама артистка. Однако родственники приняли решение упокоить актрису на Троекуровском погосте.

"Никаких кривотолков не должно быть по поводу того, что Светлана Афанасьевна будет похоронена на Троекуровском кладбище. По согласованию с семьей было принято решение не хоронить на Ваганьковском, где похоронены муж и сын. Там мало места", - объяснила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина aif.ru.