Пентагон подтвердил передачу Украине военной помощи на 275 миллионов долларов

Пентагон подтвердил намерение Вашингтона передать Украине пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Как заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин, Белый дом официально объявит об этом 20 ноября.

В пакет помощи войдут артиллерийские и противотанковые снаряды. Получат Вооруженные силы Украины и боеприпасы для реактивных систем залпового огня, сообщила телекомпания CNN.

Ранее стало известно о решении уходящего президента США Джо Байдена передать Киеву противопехотные мины. Эти мины запрещены международной конвенцией. В Вашингтоне заявляют:  Киев заверил американскую администрацию, что не будет их применять в районах с мирным гражданским населением.