В Киеве и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем telegram-канале рекомендовал жителям не игнорировать сигналы тревоги и проследовать в укрытия.

Также воздушная тревога звучит в Ровненской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее американское посольство заявило об угрозе "масштабного ракетного удара", который может произойти в среду, 20 ноября. В связи с этим были закрыты дипмиссии США, Италии, Испании и Греции.

В Кремле отказались комментировать эту информацию, так как она касается хода специальной военной операции.