Рособрнадзор отверг идею отменить ОГЭ для поступающих в колледжи

Отмена Основного государственного экзамена (ОГЭ) для тех, кто планирует после девятого класса уйти учиться в средние специальные учебные заведения, может иметь отрицательные последствия. Такое мнение высказали в среду, 20 ноября, в Рособрнадзоре.

Ведомство высказало свою позицию в ответ на инициативу, которую озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он поинтересовался, "зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище". Проблема большой нагрузки "стала для всех очевидной", заявил политик.

Однако в Рособрнадзоре сочли, что отмена ОГЭ может негативно сказаться на мотивации школьников к освоению предметов программы. При этом ведомство признало, что сам экзамен необходимо совершенствовать, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при сдаче ОГЭ хотят запретить приводить в сочинениях примеры из аниме, манги, фанфиков и компьютерных игр. Кроме того, нельзя будет использовать ситуации из жизненного опыта.

Между тем глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что на 2026 год запланирован ряд изменений в порядок поступления в высшие учебные заведения. Например, на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя.