The Economist: Украине придется смириться с потерей территорий

Британский журнал The Economist занялся прогнозами на наступающий 2025 год. Издание, в частности, утверждает, что Украине придется смириться с с присоединением к России новых регионов.

Аналитики издания считают, что боевые действия на Украине в целом могут завершиться в будущем году. На фоне проблем Запада с предоставлением военной помощи значительно возрастет давление на Киев с требованием вступить в переговоры с Москвой. При этом любая договоренность об урегулировании конфликта будет предусматривать сохранение новых территорий за Россией.

Киеву придется согласиться на такой вариант, взамен он получит некие гарантии безопасности. Издание отмечает, что лучшей гарантией для Украины стало бы вступление в НАТО. Однако с возвращением к власти в США Трампа представляется вероятным, что Украина не вступит в альянс в течение многих лет - если вообще когда-либо вступит.