В Москве назвали самые популярные цифровые сервисы для малого бизнеса

С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 тысяч раз, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На портале "Малый бизнес Москвы" собрано более 35 онлайн-сервисов для начинающих и действующих предпринимателей, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Среди самых популярных - "Законодательный бизнес-дайджест", "Проверь законность вывески", "Проверка контрагентов".

Также спросом пользуется услуга "Запись в бесплатный коворкинг", а среди начинающих предпринимателей - сервис "Бизнес-боксы".

Подробнее о сервисах и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.