Две украинские ракеты сбила ПВО над Курской областью

Две запущенные ВСУ ракеты сбили силы противовоздушной обороны в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Губернатор в Telegram поблагодарил защитников за отличную работу. Ракетная опасность объявляется для жителей Курской области по несколько раз в день.

Несколькими часами ранее Смирнов уже предупреждал жителей об угрозе. Губернатор сообщил о ракетной опасности и напомнил правила поведения в такой экстремальной ситуации. Жителям рекомендуют оставаться дома, укрыться в помещениях без окон - в коридоре, ванной, кладовой. Если воздушная тревога застала на улице, надо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.