Мишустин объявил о мерах по упрочению лидерства России в Арктике

Россия намерена обеспечить надежную круглогодичную навигацию в Арктике. С этой целью Москва будет активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что Севморпуть – самый короткий и безопасный маршрут в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Мишустин подчеркнул, что грузопоток по Северному морскому пути приближается к 40 миллионам тонн. Это делает транспортную артерию одним из ключевых приоритетов, сказал он на пленарном заседании форума "Транспорт России"

Мишустин отметил, что также будут строиться вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить лидерство России в Арктике, приводит слова премьера РИА Новости.