В Германии раскрыли планы Залужного взорвать "Турецкий поток"

Взрыв на газопроводе "Турецкий поток" в Черном море планировал экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Как пишет Der Spiegel, генерал собирался устроить диверсию одновременно с подрывом "Северных потоков".

"Турецкий поток" был выбран целью теракта, поскольку по нему поступает газ в страну НАТО, утверждают авторы. По данным издания, согласовывать операцию с Владимиром Зеленским Залужный не стал. Он не доверял президенту Украины и его близкому окружению. Тем не менее, акция провалилась: по какой причине, не сообщается.

Ранее о причастности Валерия Залужного к организации взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море писала Politico. Подрыв "Турецких потоков" должен был стать частью той же акции.