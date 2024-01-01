ВС России нашли эффективное оружие против ракет ATACMS

Высокую эффективность в процессе отражения атаки американских баллистических ракет ATACMS показал ЗРПК "Панцирь-С". Работу зенитного ракетно-пушечного комплекса оценил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как ранее сообщило Минобороны России, ВСУ запустили шесть ракет ATACMS по целям в Брянской области. Пять из них перехватили боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 и "Панцирей".

По словам Коротченко, этот боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря", а также соответствие его ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Эксперт подчеркнул, что это первый ставший известным бой с участием ЗРПК сразу против нескольких аэробаллистических целей.

В октябре российские военные получили партию комплексов "Панцирь-С" в рамках гособоронзаказа 2024 года. Коротченко напомнил, что ЗРПК уже успешно отражали атаки крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, передает РИА Новости.