Мишустин открыл три участка новых федеральных трасс

В следующие шесть лет будет направлен 1 триллион рублей на национальный проект "Эффективная транспортная система". А на обновление дорожной сети до 2027 года выделят 3,5 триллиона рублей. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Он выступил на пленарной сессии международного форума "Транспорт России" в Гостином дворе.

Там премьер осмотрел выставку, где представлены передовые технологии отрасли. Также глава кабмина открыл три участка новых федеральных трасс - два в Иркутской области и один в Пермском крае.

Выступая на форуме, премьер отметил - в приоритете развитие железнодорожного транспорта. Масштабный проект - строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург - стартовал весной. А через четыре года поезда нового поколения должны выйти на линию.

Также увеличиваются мощности Восточного полигона, Азово-Черноморского и Северо-Западного направлений, а также коридора "Север – Юг". Под особым вниманием и авиаперевозки. Они должны для россиян оставаться доступными. За шесть лет интенсивность полётов внутри страны должна возрасти в полтора раза. Такую цель поставил президент. Будет модернизировано 75 аэропортов. Не менее сложная задача - серийный выпуск отечественных лайнеров.