Странная история с перебитыми на дне Балтийского моря кабелями. Они соединяли Германию и Финляндию, а также Швецию и Литву. Официальные лица говорят о диверсии и уже нашли в происшествии китайский и российский след.

В Брюсселе министры обороны стран ЕС во вторник собирались обсуждать помощь Украине. А тут такой "удачный" поворот. Ведь для европейских политиков заведомо ясно: где диверсия - там Россия.

"Я, безусловно, обеспокоен этим. Потому что мы видим усиливающуюся активность России в нашем море. Она направлена на шпионаж и, возможно, даже на саботаж нашей жизненно важной инфраструктуры. В настоящее время у меня нет конкретной информации об инциденте с кабелями", - сказал Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов.

Подобными высказываниями отметились также представители Эстонии, Литвы и Швеции. Во-первых, Балтийское море они называют нашим, то есть своим, недвусмысленно намекая на свои территориальные претензии. Во-вторых, в качестве виновника, несмотря на отсутствие достоверных данных, сразу же была назначена Россия. И, наконец, ни слова об Украине, хотя, как отметили в Кремле, именно о ней следовало бы говорить в первую очередь.

История повторяется на новом витке. В подрыве "Северных потоков" в сентябре 22-го тоже пытались обвинить Россию. Однако после того, как стали раскрываться детали, поумолкли. Год спустя, осенью 23-го, западные СМИ усиленно муссировали тему "русского следа" еще в одном инциденте - тогда произошла утечка на газопроводе "Балтикконнектор", который идет из Таллина в Хельсинки. Якобы это российский сухогруз якорем повредил трубу.

Правда, потом финская полиция сообщила, что виновато китайское судно. На этот раз "Файненшл таймс" пишет, что корабль под флагом Китая снова повредил подводный кабель. И не один, а сразу два. Еще в воскресенье появилась информация об обрыве канала связи между Эстонией и Швецией. Причем, в месте пересечения с кабелем Финляндия - Германия. Судно теперь под охраной в датских территориальных водах. В Пекине отреагировали:

"Китай всегда выполнял свои обязательства как государство флага и требует, чтобы китайские суда строго соблюдали соответствующие законы и правила. Мы также придаем большое значение безопасности подводной инфраструктуры".

При этом европейские сочинители версий не утруждают себя размышлениями на тему, как одно судно могло повредить кабели практически в одном месте с разницей почти в сутки. Зато все-таки нашли крайне удобный "след". По информации немецкого издания "Бильд", капитаном китайского судна, которое, вероятно, повредило кабели, является гражданин России.