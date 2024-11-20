Bloomberg: ВСУ впервые ударили ракетами Storm Shadow вглубь территории России

Вооруженные силы Украины впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России. Агентство Bloomberg приводит заявление западного чиновника, знакомого с ситуацией.

Источник, как утверждает агентство, говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. По его словам, Великобритания одобрила использование ракет Storm Shadow "в ответ на развертывание Россией войск КНДР" в войне против Украины. Британское правительство расценило это как эскалацию конфликта.

В свою очередь, Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" пишет, что враг нанес массированный удар британскими Storm Shadow по Курской области. Около 15:00 по региону были запущены до 12 ракет. Был атакован поселок Марьино на трассе Рыльск-Льгов. Еще одной целью ВСУ избрали историческую усадьбу XIX века князей Барятинских.