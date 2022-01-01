Песков отреагировал на сообщения о планах подрыва "Турецкого потока"

Планы Киева взорвать газопровод "Турецкий поток" известны Кремлю. Именно об этих попытках диверсий говорил ранее Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал расследование издания Der Spiegel о попытках Киева взорвать "Турецкий поток". За ними, как утверждают источники, стоит бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Президент России еще в 2022 году рассказывал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану о поползновениях киевского режима подорвать газопровод. Также летом этого года Путин отмечал, что Москва несколько раз фиксировала попытки Украины атаковать "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Немецкое издание утверждает, что Залужный, узнав о планах группы из 12 диверсантов подорвать "Северные потоки", был в восторге. И даже просил их "расширить" операцию. Он предложил подорвать заодно и газопровод в Черном море. Диверсанты начали планировать обе операции, однако атака на "Турецкий поток" позже сорвалась, передает ТАСС.