В Новосибирске пройдут "Дни ритейла в Сибири"

В Новосибирске с 4 по 6 декабря пройдут "Дни ритейла в Сибири". Место проведения - МВК "Новосибирск Экспоцентр".

Как отмечается, форум станет площадкой для обмена опытом и диалога между профессионалами ритейла, представителями органов власти и бизнеса, ведущими экспертами рынка, лидерами отрасли торговли и специалистами в области электронной коммерции.

Деловая программа охватит актуальные направления ритейла, включая потребительские тренды, стратегии и практики регионального рынка, ІТ, инструменты борьбы с контрафактом в табачной отрасли, тренды в категорийном менеджменте, изменения рынка виноторговли и многое другое.

Более подробная информация – на сайте siberia.retaildays.ru.