Кабмин решил ввести льготы на ввоз плодоовощной продукции

Таможенные льготы могут быть введены на импорт некоторых категорий плодоовощной продукции. Вопрос сейчас рассматривает правительство России.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что проблема обсуждается на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.

В министерстве напомнили, что в ближайшее время с партнерами по Евразийской экономической комиссии будут согласованы льготы на беспошлинный ввоз сливочного масла. Импорт этого продукта расширен за счет новых поставщиков, передает ТАСС. В кабмине раньше сообщили, что цена на сливочное масло продолжила расти, за неделю она увеличилась на 1,4%.